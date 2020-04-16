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Güncel

Bakan Koca'dan ''sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa'' için teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla gündeme alınıp yasalaştığını belirterek, milletvekillerine teşekkür etti.

AA16 Nisan 2020 Perşembe 00:30 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 00:30
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Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutabakatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum."


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