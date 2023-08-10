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Bakan Koca'dan Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen mart ayında hizmete giren Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden hizmet alan hastaların çok memnun olduklarını kaydetti.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 19:17 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi paylaşımı
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Bakan Koca, eski adı Twitter olan X isimli sosyal medya platformundan, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden hizmet alan kişilerin memnuniyetlerini dile getirdiği videoyu paylaştı.

Koca, "Geçtiğimiz mart ayında hizmete giren Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sincan halkının sağlık hizmet kalitesini yükselten büyük bir proje. Hastalarımız, kısaca 'Çok memnunuz.' diyor." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK HİZMET KALİTESİNİ MÜKEMMELLEŞTİREN BÜYÜK BİR PROJEDİR"

Videoda açıklamasına yer verilen Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Gülüm, hastanenin 6 Mart 2023'te hizmete girdiğini belirterek, hastanenin yaklaşık 90 dönüm üzerine kurulu, 83 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu bildirdi.

Hastanenin 525 yatak olarak planlandığını aktaran Gülüm, şunları kaydetti:

"Bunun 84 yatağı yoğun bakım yatağı olarak hizmet vermektedir. Yoğun bakım yataklarımız içerisinde, yenidoğan, çocuk, kardiyovasküler cerrahi ve erişkin yoğun bakımlarımız vardır. 117 polikliniğimizin yanı sıra 25 ameliyathane masamızla birlikte 20 palyatif yatağımız, 4 üniteli anjiyomuz, 11 üniteli diyaliz ünitemiz de mevcuttur. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bu saydığımız özelliklerin yanı sıra çok katlı otoparkıyla, kreşiyle, yatay mimarisiyle yaklaşık 800 bin nüfusa hizmet veren, Sincan halkının sağlık hizmet kalitesini yükselten, mükemmelleştiren büyük bir projedir."

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