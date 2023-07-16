İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2023 Pazar / 28 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1409
  • EURO
    29,4195
  • ALTIN
    1642.76
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca'dan 'Trabzon Of Devlet Hastanesi' paylaşımı
Güncel

Bakan Koca'dan 'Trabzon Of Devlet Hastanesi' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 yataklı, 30 poliklinik ve 4 ameliyathane ile hizmet veren Trabzon Of Devlet Hastanesi'nin doktorundan hemşiresine, yemeğinden temizliğine vatandaştan tam not aldığını bildirdi.

AA16 Temmuz 2023 Pazar 23:28 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan 'Trabzon Of Devlet Hastanesi' paylaşımı
ABONE OL

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon Of Devlet Hastanesi için "Of'a yakışan bir hastane" değerlendirmesinde bulundu.

Hastanenin yakın zamanda açıldığını hatırlatan Bakan Koca, "Trabzon Of Devlet Hastanesi 27 bin metrekare kapalı alana sahip. 100 yataklı. 30 poliklinik ve 4 ameliyathane ile hizmet veriyor. Doktorundan hemşiresine, yemeğinden temizliğine vatandaşımızdan tam not alıyor." ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında hastaneye ilişkin bir videoya da yer verdi. Videoda hastalar ve hasta yakınları hastanenin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.