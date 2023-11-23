Bakan Koca'dan Türkiye'ye getirilen Gazzeli çocukların sağlık durumu hakkında açıklama

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Gazzeli 3 çocuk hastanın Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını hatırlattı.

Evlerinin bombalanması sonucu enkaz altında kalan 9 yaşındaki kızın, her iki bacağında kırık, ayak parmaklarında kopma ve bacağında açık yara olduğunu belirten Koca, enfeksiyon tedavisine hemen başlandığını ve kırıklar için iki bacağının da alçıya alındığını ifade etti.

Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yine bombalanma sonucu çöken evlerinin enkazından kurtarılıp, sol bacağı diz üstünden kesilmiş olan 10 yaşında kızımızın enfeksiyon tedavisine başlandı. Rehabilitasyon ve bacak protez işlemleri planlandı. Ayrıca muayenede saptanan sağ köprücük kemik kırığına da müdahale edildi. 2 yaşındaki erkek çocuğumuz, bağırsaklardan karaciğere giden damarda pıhtı olduğu ön tanısı ile yatırıldı. Tetkik ve tedavisine başlandı.

Hastalarımız yakın takip amacıyla yoğun bakım servisine alındı. Tedavileri için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Şifa dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin."