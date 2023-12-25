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Bakan Koca'dan yaralı askerlerin son durumu hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan 15 askerden 6'sının Ankara'da tedavi altına alındığını, tedavisi Şırnak'ta yapılan 9 askerden 2'sinin taburcu olduğunu, tedavileri devam eden 7 askerin durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 21:20 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan yaralı askerlerin son durumu hakkında açıklama
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Koca, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan, uçak ambulansla Ankara'ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 6 askeri ziyaret ettiğini belirtti.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Hamdolsun genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerimiz normal servise alınmış durumda. Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor.

Tedavileri Şırnak'ta yapılan 9 askerimizden 2'si taburcu olmuştur. Tedavileri devam eden 7 askerimizin durumlarının iyi olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkanları seferber etmiş durumdayız.

Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dahil her şeyi göze alanları hiçbir zaman, asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak."

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