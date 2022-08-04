İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2022 Perşembe / 7 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,941
  • EURO
    18,4276
  • ALTIN
    1035.11
  • BIST100
    2723.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca'dan Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi hakkında açıklama
Güncel

Bakan Koca'dan Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, 103 hastanın herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildiğini açıkladı.

IHA4 Ağustos 2022 Perşembe 21:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir. Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.