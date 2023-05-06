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Bakan Koca'yı görünce göz yaşlarını tutamayan depremzede: AK Parti olmazsa biz burada unutulacağız

Hatay'da konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine 'AK Parti olmazsa biz burada unutulacağız' diyen depremzedeye 'Sizi yalnız bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin' sözleri ile teselli etti.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
Bakan Koca'yı görünce göz yaşlarını tutamayan depremzede: AK Parti olmazsa biz burada unutulacağız
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Antakya'da Konya Konteyner Kent'e gelen Koca, burada kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Depremzedelerin taleplerini dinleyen Koca, yemek tırına geçerek vatandaşlara yemek dağıttı.

Bakan Koca'nın yemek verdiği depremzede kadın, emeklerini unutmadıklarını belirterek, "Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Sonuna kadar arkanızdayız. Dualarımızla da desteklerimizle de her zaman." dedi.

Bir başka afetzede kadın da depremin ilk gününden beri kendilerini yalnız bırakmadığı için Koca'ya teşekkür etti.

Depremde çok büyük kayıpları olduğunu anlatan kadın, şunları kaydetti:

"Birinci derece yakınlarımızı kaybettik ama biz sizi televizyonlarda, Hatay çevresinde gördüğümüzde büyük gurur duyuyoruz. Gerçekten size, Süleyman bakanıma (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu), bütün bakanlarımıza ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Başarılar diliyoruz. Dilerim bir daha sizlerle hep beraber yine devam ederiz. Siz olmazsanız, AK Parti olmazsa biz burada unutulacağız. Biz bunu biliyoruz."

Koca da depremzedelerin ifadelerinin ardından burada olduklarını ve kendilerini unutmayacaklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca, depremzedeleri ziyaretinin ardından İskenderun, Defne ve Antakya'da devam eden hastane inşaatlarında incelemelerde bulundu.

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