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  • İstanbul'da deprem hasar tespiti! Bakan Kurum son durumu paylaştı
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İstanbul'da deprem hasar tespiti! Bakan Kurum son durumu paylaştı

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. 15 bin 13 binanın incelendiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '2 bin 398 binanın hasarsız, bin 25 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi.' açıklamasında bulundu.

27 Nisan 2025 Pazar 12:40 - Güncelleme:
İstanbul'da deprem hasar tespiti! Bakan Kurum son durumu paylaştı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından ihbarlarla ilgili son durumu paylaştı.

15 BİN BİNA İNCELENDİ

Bakan Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası 15 bin 013 binanın incelendiğini 12 bin 398 binanın hasarsız olduğunu bin 25 binada ise az hasar tespit edildiğini bildirdi.

12 BİN 398 BİNA HASARSIZ, 1025 BİNA AZ HASARLI

Bakan Kurum sosyal medya paylaşımında, "İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. 15 bin 13 bina incelenerek 12 bin 398 binanın hasarsız, bin 25 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verdi.

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