Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından ihbarlarla ilgili son durumu paylaştı.

Bakan Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası 15 bin 013 binanın incelendiğini 12 bin 398 binanın hasarsız olduğunu bin 25 binada ise az hasar tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum sosyal medya paylaşımında, "İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. 15 bin 13 bina incelenerek 12 bin 398 binanın hasarsız, bin 25 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verdi.

