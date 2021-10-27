CANLI Bakan Kurum 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor

27 Ekim 2021 Çarşamba 21:04 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 21:22

Helin Aslan moderatörlüğünde, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman soruyor, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum cevaplıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, 24 TV' de gündemi değerlendireceği, "24 Özel" yayını başladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

AKM MİLLET BAHÇESİ'NİN FARKI NE?



Bir yaşam merkezi, aslında bir kültür vadisi diye tanımlıyoruz. İki senelik bir süreçte imalatı tamamlandı.

Bulunduğu mekan itibarıyla baktığımızda; birçok tarihe tanıklık etmiş bir mekan. Hemen yanında bizim şehitlerimizi, gazilerimizi uğurladığımız tarihi tren garımız var.