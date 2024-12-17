Göreve geldiği 2 Temmuz'dan bu yana 6'ncı kez Malatya'ya giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Ardından Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Bahçebaşı Mahallesi'ndeki şantiye alanında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, şantiyedeki basın açıklamasında yalnızca Malatya'nın değil artık tüm deprem bölgesinin fahri hemşehrisi olduğunu söyledi.

"11 İLDE 3 BİN 481 ŞANTİYEDE EŞ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Asrın inşasına ilişkin son durumu paylaşan Bakan Kurum, 11 ilde 174 ayrı noktada 3 bin 481 şantiyede eş zamanlı olarak çalışmaların devam ettiğini kaydetti. 182 bin kişiyle çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirten Bakan Kurum, şu ana kadar 19 bin 751'i Malatya'da olmak üzere toplam 155 bin konut ve iş yerini teslim ettiklerini ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TEŞRİFLERİYLE 15-20 GÜN SONRA 201 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, 200 bininci konutun teslim töreninin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da gerçekleştirileceğini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malatya'da 15-20 gün sonra toplamda 201 bin konutun teslimini de gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

"DEPREM KONUTLARININ YÜZDE 93'ÜNÜN İNŞASI BAŞLADI"

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde ihalesi yapılan konut sayısının 391 bin 741'e ulaştığını açıklayarak şunları söyledi: Deprem bölgesinde toplamda 391 bin 741 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik. Yani tüm deprem bölgesinde, hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşası başlamıştır. Malatya'da inşa edilmesi gereken konutların yüzde 83'ünü tamamladık. İnşallah 15 Ocak itibarıyla Malatya'mızda ihalesi yapılmamış hiçbir iş kalmayacak. 2024 yılı sonuna kadar 27 bin 400'ü Malatya'mızda olmak üzere 11 ilimizde de 201 bin 688 konutumuzu teslim etmiş olacağız.

YIL SONUNDA KONUTLARIN YÜZDE 45'İ TAMAMLANMIŞ OLACAK

2024 yılı sonunda deprem bölgesindeki konutların yüzde 45'inin tamamlanmış olacağını açıklayan Bakan Kurum, 2025 yılı sonunda Malatya'da 80 bin 600 konut ve iş yerinin, 11 ilin genelinde ise 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslim edileceğini yineledi.

"BİRİLERİ GİBİ DEPREM BÖLGESİNDE ŞOV YAPIP GİDENLERDEN OLMADIK"

Bakan Kurum, 11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük şantiye alanlarını kurduklarını vurgulayarak, "Biz, birileri gibi depremden sonra gelip şov yapıp gidenlerden olmadık. Deprem bölgesinden elimizi hiçbir an çekmedik. Onlar, oturdukları yerden depremzede kardeşlerimizin sadece acılarını istismar ettiler. Onlar istismar ederken; biz 11 ilde, ilçelerde vatandaşımızla el ele verdik. Gece gündüz demeden çalıştık. İnsanımıza umutlarını, geleceklerini, yuvalarını geri vermek için çalışmaya devam edeceğiz. Buradan bir çağrı daha yapmak istiyorum. Bu ülkeyi afetzede kardeşlerimize karşı sorumluluk duygusu taşıyan herkesi, deprem bölgesinin derdiyle dertlenmeye, evinin anahtarlarını alan kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

"MALATYA'YI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ"

Sadece konut yapmadıklarını, ecdat yadigarı eserleri de ihya ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, Malatya'da yürütülen çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi: Söğütlü Camimizin temellerini attık. İnşallah hızlı bir şekilde inşaat sürecini yürüteceğiz. Malatya'mız 6 Şubat'tan daha güçlü bir şehir olsun anlayışıyla çalışıyoruz. Yine, Çarşı Projemizi çok önemsiyoruz. Şile Pazarını, Kuyumcular Çarşısı'nı, Yüzüncü Yıl ve Bakırcılar Çarşısı'yla birlikte konutlarımızı, ofislerimizi, iş yerlerimizi de Malatya'nın şanına yaraşır bir şekilde inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Bu tarihi alanımızı Saray Mahallesindeki konutlarımız, Niyazi Mısır'daki konutlarımız, ofislerimiz ve dükkanlarımızla yeşil alanları bütünleştirmek suretiyle inşa etmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah her şey bittiğinde Saray Mahallesi'nden başlayıp İnönü ve Turgut Temelli Caddeleri ile Niyazi Mısır Çevreyolu arasına kadar devasa bir alanda Malatya'yı en güçlü şekilde inşa etmiş olacağız. Malatyalı kardeşlerimizle el ele şehrimizi istihdamıyla, üretimiyle ayağa kaldırmak için mücadele ediyoruz.

Bakan Kurum daha sonra TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, ilçe belediye başkanları ve ilgililerle birlikte deprem konutlarını inceledi, örnek bir daireyi gezdi.