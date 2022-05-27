Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanında gerçekleştirdiği basın toplantısında yapımına başlanan ve pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı İstanbul'un fethi programında ilk fidanların dikileceği millet bahçesinin ilk etabının 2023 Mayıs ayında tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı tartışmasıyla ilgili de, "Bu alanı kesinlikle konuta ve imara açmıyoruz. Bu alan İstanbul'un akciğeri olacak. Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek." dedi.