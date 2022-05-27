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Bakan Kurum açıkladı! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış tarihi belli oldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanına yapılacak olan Millet Bahçesinin ilk etabını 2023 Mayıs ayında tamamlanacağını açıkladı.

27 Mayıs 2022 Cuma 12:22 - Güncelleme:
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanında gerçekleştirdiği basın toplantısında yapımına başlanan ve pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı İstanbul'un fethi programında ilk fidanların dikileceği millet bahçesinin ilk etabının 2023 Mayıs ayında tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı tartışmasıyla ilgili de, "Bu alanı kesinlikle konuta ve imara açmıyoruz. Bu alan İstanbul'un akciğeri olacak. Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek." dedi.

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