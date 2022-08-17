Marmara depreminin 23. yılı... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:
* Vatandaşlarımızın yanında olduk. Daha sağlam yapılar inşa ettik.
* Vatandaşımızın rızasıyla 81 ilimizde 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık.
* Deprem değil sağlıksız binalar vatandaşımızın canını alıyor. Bu konuda değişiklikler yapmak zorundayız
* Bu ülkede dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.
* 1 milyon 170 bin konutun dönüşümünü, içine yapmış olduğumuz 26 sosyal donatı projesiyle yürütüyoruz.
* İstanbul'da 1.3 milyon riskli 230 bin de acil değişmesi gereken konutumuz var.
* Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle cuma günü 2 bin 30 anahtarımızı Esenlerli kardeşlerimize teslim edeceğiz.
* Hedefimiz 2035'e kadar dönüşüme girmemiş alan kalmaması.
* Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine yüzde 50 faiz desteği verilecek.
* Bireysel kentsel dönüşümde 1150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla 1500 lira olacak.
* Eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacağız. Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz.