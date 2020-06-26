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Güncel

Bakan Kurum açıkladı: İşte Bursa'daki selin bilançosu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı yapının tespit edildiğini bildirdi.

26 Haziran 2020 Cuma 13:17 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 13:17
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı yapının tespit edildiğini bildirdi.

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