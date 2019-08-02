Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne millet bahçesi yapımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları:

Salda'ya millet bahçesi ihalemizin sürecini başlattık

(Salda Gölü'ne millet bahçesi) 2023 şehirleri kapsamında doğayı nasıl koruruz diye düşünerek hareket ediyoruz, önceliğimiz doğa ve çevre.

Vatandaşların şikayetleriyle karşılaştık, çöplerin dağ oluşturduğu ve buraya gelen vatandaşların günlük ihtiyaçlarını gidereceği hiçbir alanın olmadığı tespitlerini yaptık.

Araçların girmesini engelleyen bariyerler koyduk.