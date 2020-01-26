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Bakan Kurum açıklama yapıyor

Bakan Kurum: 500 kişilik ekiple hasar tespit çalışması yürütülüyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz kaldırmaya başlayacağız. Riskli binalar için köklü dönüşüm projesi başlatacağız

26.01.2020  14:36 - Güncelleme: 26.01.2020  14:40

Elazığ'da son durum havadan görüntülendi

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