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Bakan Kurum: Acil dönüşmesi gerek 600 bin konut var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı'nda, 'İstanbul riskli bölgelerin en başında. İstanbul'daki son depremler bunu gözler önüne seriyor. Acil dönüşmesi gerek 600 bin konut var.' ifadelerini kullandı.

8 Mayıs 2025 Perşembe 12:27 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Acil dönüşmesi gerek 600 bin konut var
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki tüm belediye başkanlarının davet edildiği Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

2000 yılında İstanbul'un tamamı riskliyken, yapmış olduğumuz düzenlemeler, inşa çalışmalarıyla İstanbul'umuzun %60'ı güvenli hale gelmiş durumdadır

Şu ana kadar İstanbul'umuza depreme hazırlık başlığı altında tam 450 milyar lira yatırım yaptık. İstanbul'un dönüşümünü kolay hale getirmek için 'yarısı bizden' kampanyası başlattık

Devletimiz emin olun tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuştur. Tüm belediyelerimizden de aynı çabayı, hassasiyeti bekliyoruz

Hangi siyasi partiden olursa olsun, tüm belediye başkanlarımızı da bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz

Afetlerde birlikteliğimizi nasıl yansıtabiliyorsak İstanbul'un dönüşümünde de bu duruşu sergilemek hepimizin, tüm İstanbul'un görevidir, vazifesidir

Ben milletimizin önünde söz veriyorum, İstanbul'un dönüşümü noktasında benimle görüşmek isterseniz telefonum da bakanlığın kapıları da ardına kadar açıktır

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