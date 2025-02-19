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Bakan Kurum, AK Parti ve CHP Malatya milletvekilleri ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 22:25 - Güncelleme:
Bakan Kurum, AK Parti ve CHP Malatya milletvekilleri ile görüştü
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. 'Asrın Felaketinin' ardından bir an olsun elimizi çekmediğimiz Malatya'mızda teslim ettiğimiz konut ve iş yeri sayısı 26 bin 325'e ulaştı. Yıl sonuna kadar 79 bin 420 konut ve iş yerini hemşehrilerimizle buluşturmak için omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Çözülmemiş tek bir sıkıntı kalmayana dek, masada ve sahada çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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