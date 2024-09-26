Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde inşa edilen deprem konutlarını inceledi.

Gazetecilere açıklama yapan Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlünün daima Hatay'da olduğunu söyledi.

Gülderen Mahallesi'nde tamamlanan konutların etaplar halinde vatandaşlara teslim edildiğini belirten Kurum, "Buradan sonra Defne ve Kırıkhan'ımızı ziyaret edeceğiz. Orada da geçen hafta itibarıyla teslim etmiş olduğumuz 100 bininci konutumuzun anahtarlarını alan vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Onların dualarını alacağız." diye konuştu.

Malatya'da yarın Söğütlü Camisi'nin temelinin atılacağını dile getiren Kurum, vatandaşlara verdikleri sözleri tutmak için deprem bölgesine ziyaretleri sürdürdüklerini ifade etti.

Kurum, depremden etkilenen şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için kararlı adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Şu an 11 ilde 174 ayrı alanda ve 4 bin 333 köyümüzde, bu şantiyelerde çalışan 153 bin işçi, emekçi kardeşimizle birlikte bu mücadeleyi canla başla veriyoruz. Şu anda tüm bölgede ihalesi tamamlanan konut sayımız 322 bine ulaşmıştır. Söz verdiğimiz gibi eylül ayı içinde 100 bininci konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik ve bu mutluluğu hep birlikte yaşadık. Hamdolsun konut teslim sayımız 101 bin 254'e ulaşmıştır. İnşallah daha önce de ifade ettiğimiz gibi yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 sonuna geldiğimizde de 452 bin konut ve iş yerimizi 11 ilimizde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 2025 yılı bitmeden, yeni, güvenli evine girmeyen hiçbir vatandaşımız, kardeşimiz inşallah kalmayacak. 11 ilimiz sanayisi, turizmi ve kültürüyle yeniden ayağa kalkana kadar da tüm ekibimizle bölgeden ayrılmayacağız. Elimiz, gönlümüz her zaman deprem bölgesinde olacak."

Motivasyonlarının, depremzedeleri en kısa sürede yeni yuvalarıyla buluşturmak olduğunu dile getiren Kurum, 2,5 ayda 11 ilde vatandaşların istediği alanlarda 49 bin 26 yeni konut ve iş yerinin yapımına başlandığını anlattı.

HATAY'A 18 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Bakan Kurum, Hatay'daki çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"2,5 ay gibi kısa bir sürede Hatay'ın 9 ilçesinde toplamda 16 bin yeni konutun yapımını başlatmış olduk. Hatay'ımızda şu ana kadar 18 bin 404 konutu vatandaşlarımıza, depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Samandağ, Kırıkhan ve Reyhanlı'da devam eden 140 bin konutumuzu, iş yerimizi inşallah 2025 yılı sonuna kadar Hataylı hemşehrilerimize teslim edip bu alanlardaki mutluluğu da hep birlikte görmüş olacağız."

Kentteki demografik yapıyı koruyacaklarını vurgulayan Kurum, Asi Nehri'nin çevresinin düzenleneceğini, Uzun Çarşı bölgesi ile Kurtuluş, Atatürk ve Kemalpaşa caddeleri gibi tarihi bölgeleri restore ederek kültürel mirası yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

"6 ŞUBAT SABAHI TUTTUĞUMUZ ELİNİZİ BİR AN OLSUN BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, İskenderun sahilinin güvenliğini artırıp yeni sosyal yaşam alanları kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, "Sahil bandında İskenderun ile Hatay'ı, o kardeşliği daha da pekiştirecek bir sosyal proje yapacağımızı müjdelemiştik. İskenderun Sahil Projesi bitme aşamasına geldi. İnşallah kasım ayı içinde çevre, doğa koruma projemizi de İskenderun'a, Hatay'ımıza armağan etmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Rezerv alanlara değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar deprem bölgesinde vatandaşımızın istemediği hiçbir adımı atmadık, attırmadık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Vatandaşımız bizi nerde görmek istiyorsa, bizden ne bekliyorsa biz vatandaşımızın dizinin dibinde olacağız. O, 6 Şubat sabahı tuttuğumuz elinizi bir an olsun bırakmayacağız. Vatandaşımızla el ele inşallah Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Tüm kardeşlerimiz, ister şehrin içindeki rezerv alanlarda isterse şehrin çeperinde belirlediğimiz Gülderen gibi alanlarda konutlarını alsınlar. Biz her iki durumda da vatandaşımızın yanında olacağız, destek vermeye devam edeceğiz. Rezerv alanlarla ilgili kararlarımızı verdik. Vatandaşlarımızın bizden istediği alanlarda, yani şehrin merkezinde 'Bizim alanımızı da dönüştürür müsünüz?' dedikleri yerlerde konutlarımızı yapıyoruz. İstemedikleri hiçbir alanda vatandaşımıza, milletimize rağmen projemiz gerçekleşmiyor. Bu alanların hepsini ilan ettik, vatandaşımızla paylaştık. Vatandaşlarımızla görüşmeler çerçevesinde de artık rezerv alan konularını netleştirmiş olduk. Burada da rezerv alanlarda konutlar teslim edilene, vatandaşlarımız evlerine girene kadar kira yardımlarının bakanlığımız bünyesinde verileceğini ifade etmek isterim."

Kurum, vatandaşlarla kurulan güçlü bağdan rahatsızlık duyanların olduğunu, göreve geldikleri günden itibaren millet ne istiyorsa onu yaptıklarını, bundan sonra da aynı anlayışla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

(İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin itfaiye, zabıta, personel talepleri) Dün itibariyle bizde bekleyen talepleri kalmamıştır. Artık belediyelerin bahanelerin arkasına sığınma lüksü yok. Beklentimiz artık işlerine odaklanmaları.