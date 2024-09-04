Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ve çözüm önerisi sunmak için oluşturulan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı yarın İzmir'de yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında İzmir İktisat Kongresi binasında gerçekleştirilecek toplantıda, bilim insanlarının yanı sıra ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcileri de yer alacak.

Bakan Kurum, toplantı öncesi TÜBİTAK Gemisi ile İzmir Körfezi'nde incelemelere katılacak.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI KURUM'DAN İZMİR İÇİN BİLİM KURULU KARARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirliliği mercek altına aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, geçen hafta İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alınmıştı. Ayrıca, Bakanlığın Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı ile merkez ekipleri bölgeye gönderilmiş, Körfez'e deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılmıştı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, bu incelemelerin sonuçlarına ilişkin Bakanlık yetkilileriyle toplantı yapıp İzmir Körfezi'nin son durumu hakkında bilgi aldı. Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, İzmir Körfezi'ndeki son incelemelerle ilgili raporların detaylı sunumunu yaptı. Bakan Kurum, bu bilgiler kapsamında acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılması talimatını verdi. Bu kapsamda, ilk etapta bilim insanları ve yetkililerle birlikte İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun oluşturulması kararı alındı.

ACİL EYLEM PLANI AÇIKLANACAK

Bilim Kurulu ilk toplantısını perşembe günü Bakan Kurum başkanlığında İzmir'de yapacak. Toplantıya ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcileri de davet edilecek. Bu toplantıda İzmir Körfezi'ne acil 'nefes' sağlamak için yapılması gereken işlemleri içeren 'Acil Eylem Planı'nın açıklanması bekleniyor. Bakan Kurum daha sonra Bilim Kurulu üyeleriyle Körfez'de de incelemelerde bulunacak. Bakan Kurum'un, Bakanlığın İzmir Körfezi'nde yaptığı araştırmaların raporlarında yer alan detayları da kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

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