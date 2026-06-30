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Bakan Kurum bir şehrin daha onursal vatandaşı oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinden fahri hemşehrilik beratı aldı. Daha önce deprem bölgesindeki beş ilden aynı unvanı alan Kurum, 'Milletimizle gönül bağının en kıymetli simgesi' diyerek teşekkürlerini iletti.

AA30 Haziran 2026 Salı 00:25 - Güncelleme:
Bakan Kurum bir şehrin daha onursal vatandaşı oldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya heyetini makamında ağırladı. Toplantıda şehre yönelik önemli kararlar alınırken, Pazarlar Belediye Başkanı Birol Demirci tarafından Bakan Kurum'a fahri hemşehrilik beratı takdim edildi. Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalarıyla daha önce beş farklı ilden aynı unvanı almıştı; Kütahya Pazarlar bu listeye eklenen altıncı şehir oldu.

PAZARLAR BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCİ'DEN BAKAN KURUM'A BERAT TAKDİMİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Adil Biçer ile Pazarlar Belediye Başkanı Birol Demirci ve ilçe belediye başkanlarını makamında kabul etti.

Kabulde, Başkan Demirci, Bakan Kurum'a, Pazarlar Belediyesince alınan karar doğrultusunda hazırlanan "fahri hemşehrilik beratı"nı takdim etti.

KURUM'DAN GÖNÜL BAĞI VURGUSU: "ONUR DUYDUM"

Kabule ilişkin NSosyal'deki hesabından paylaşım yapan Kurum, "Şehrimiz için yapılacakları konuştuk, önemli kararlar aldık. Toplantı sonrası Pazarlar Belediye Meclisi tarafından şahsıma layık görülen fahri hemşehrilik beratı için gönülden teşekkür ediyorum. Milletimizle gönül bağının en kıymetli simgelerinden bu beratı almaktan onur duydum. Aziz milletimize hizmet yolunda her daim omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle daha önce Gaziantep, Malatya, Hatay, Elazığ ve Osmaniye'nin de fahri hemşehrisi ilan edilmişti.

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