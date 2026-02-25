Bakan Kurum, BM COP Bürosu üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü

Bakan Kurum, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle bir araya gelerek, COP31 Zirvesi'ne dair vizyonu ve eylem odaklı yaklaşımı paylaştıklarını belirtti.

Toplantıda "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" üçlüsüne dayalı yol haritasını sunduklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Sıfır atıktan gıda güvenliğine, gençlik ve eğitimden temiz enerji dönüşümüne kadar önceliklerimizi tartıştık ve birlikte ilerleme yollarını istişare ettik. Çok taraflılık, şeffaflık ve kapsayıcılığın öneminin her zamankinden büyük olduğu bu süreçte, COP31 için ortak hareket etmeyi ve somut sonuçlar üretmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."