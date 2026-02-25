İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8786
  • EURO
    51,7542
  • ALTIN
    7329.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum, BM COP Bürosu üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü
Güncel

Bakan Kurum, BM COP Bürosu üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle video konferansla görüştü.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 17:41 - Güncelleme:
Bakan Kurum, BM COP Bürosu üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü
ABONE OL

Bakan Kurum, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle bir araya gelerek, COP31 Zirvesi'ne dair vizyonu ve eylem odaklı yaklaşımı paylaştıklarını belirtti.

Toplantıda "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" üçlüsüne dayalı yol haritasını sunduklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Sıfır atıktan gıda güvenliğine, gençlik ve eğitimden temiz enerji dönüşümüne kadar önceliklerimizi tartıştık ve birlikte ilerleme yollarını istişare ettik. Çok taraflılık, şeffaflık ve kapsayıcılığın öneminin her zamankinden büyük olduğu bu süreçte, COP31 için ortak hareket etmeyi ve somut sonuçlar üretmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.