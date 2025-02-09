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Bakan Kurum bu sözlerle paylaştı: Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede devam eden inşa çalışmalarına yönelik paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, 'Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam' dedi.

IHA9 Şubat 2025 Pazar 10:54 - Güncelleme:
Bakan Kurum bu sözlerle paylaştı: Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam
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Bakan Kurum Kahramanmaraş ve Hatay'da devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş depremlerinin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde asrın inşa seferberliği gece gündüz devam ediyor. İşçiler gece de kule vinçlerinin aydınlattığı bölgede çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş ve Hatay'daki şantiyelerdeki gece ve gündüz vardiyasından görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam" ifadelerine yer verdi.

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