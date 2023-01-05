Bakan Kurum bu sözlerle uyardı: Bu tablo umut vermiyor

Ocak ayının ortasına doğru ilerlediğimiz bu tarihlerde son yılların en kurak kış ayları ile karşı karşıya kaldık. Yağışların çok az olduğu, soğuğu hissetmediğimiz bir dönemde kuraklık konusunda da alarm zilleri çalmaya başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji'den gelen son verileri incelediğini belirterek, "Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor." dedi.
Kaynakların sınırsız olmadığını dile getiren Bakan Kurum, "Bu bilinçle çalışıp adımlarımızı atıyoruz. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız." diye konuştu.
Bugün @meteoroloji_twi'den gelen verileri inceledim.— Murat KURUM (@murat_kurum) January 5, 2023
Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor.
Hep söylüyoruz, kaynaklarımız sınırsız değil! Bu bilinçle çalışıp adımlarımızı atıyoruz.
Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.