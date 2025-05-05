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  • Bakan Kurum CHP'li 3 isimi kabul etti: İş birliği içinde çalışacağız
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Bakan Kurum CHP'li 3 isimi kabul etti: İş birliği içinde çalışacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li 3 belediye başkanıyla bakanlıkta gerçekleşen kabulde, 'Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.

IHA5 Mayıs 2025 Pazartesi 15:11 - Güncelleme:
Bakan Kurum CHP'li 3 isimi kabul etti: İş birliği içinde çalışacağız
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Bakan Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."

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