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Bakan Kurum çocukların istediği kırmadı! Artık rahatça futbol oynayacaklar

Adıyamanlı çocuklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bölgelerinde halı saha yapılması için destek istedi. Bakan Kurum çocukların halı saha isteklerini kırmayarak kısa süre içerisinde yerine getirdi. Halı saha için Bakan Kurum'a teşekkür eden çocuklar, Bakan Kurum'u Adıyaman'a davet ederek, kendileriyle maç yapmak istediklerini belirtti.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 16:26 - Güncelleme:
Bakan Kurum çocukların istediği kırmadı! Artık rahatça futbol oynayacaklar
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Adıyamanlı çocuklar, halı saha isteklerini yerine getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini ileterek, kendisini maça davet etti.

Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere 12 Temmuz'da kente gelen Bakan Kurum, cuma namazı çıkışında çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklar, Kurum'dan bölgelerinde halı saha yapılması için destek istedi. Bakan Kurum, çocukları kırmayarak, kısa sürede halı saha yapılması talimatını verdi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Adıyaman Valiliği, Fatih Mahallesi'ndeki Mevlana Ortaokulu bahçesinde halı saha yaptırdı.

Öğrencilerden Muhammed Safvan Akın, gazetecilere, taleplerini geri çevirmeyen Bakan Kurum'a minnettar olduklarını söyledi.

Halı sahanın kısa sürede tamamlandığını belirten Akın, artık rahatça futbol oynayacaklarını ifade etti.

Öğrencilerden Muhammed Osman Boyraz ise Bakan Kurum'u Adıyaman'a davet ederek, kendisiyle maç yapmak istediklerini belirtti.

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