Bakan Kurum: Daha yeşil ve daha mavi bir dünya için hep birlikte mücadele etmeliyiz

DHA 20 Nisan 2021 Salı 13:01 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 13:01

Bakan Kurum, Twitter hesabından, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) 2020 yılı Küresel İklim Durum Raporu'nu paylaştı. Kurum, rapora göre, 2020'nin kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu belirterek, "2015-2020 kaydedilen en sıcak 5 yıl oldu. 2010-2020 en sıcak 10 yıllık dönem oldu. Deniz suyu sıcaklığı artıyor. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle dünyamızda hızına yetişemeyeceğimiz değişimler meydana geliyor. Sel, heyelan, hortum gibi afetlerin sayısı; kuraklık ve denizlerdeki ısınma her geçen gün artıyor. 'WMO 2020 Küresel İklim Raporu' bu gerçeği bir kez daha ortaya çıkardı. İklim değişikliğine 'dur' demek için önce biz değişmeliyiz. Havamızı, suyumuzu ve toprağımızı korumak için; daha yeşil ve daha mavi bir dünya için hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.