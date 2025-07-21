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Bakan Kurum deprem bölgesindeki müteahhitleri uyardı: Toplantı yapmayın, iş yapın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da inşa çalışmaları devam eden Bakırcılar Çarşısı'nda müteahhitleri 7/24 mesai esasıyla çalışarak inşaatları tamamlamaları konusunda uyardı, “İki şantiye de 24 saat çalışacak. Burası bitecek. Her iskelede adam olacak. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım” dedi. Müteahhidin “Farkındayız Bakanım her gün de toplantı yapıyoruz” sözlerine, Bakan Kurum “Toplantı yapmayın, iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak gündüz de” yanıtı verdi.

HABER MERKEZİ21 Temmuz 2025 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
Bakan Kurum deprem bölgesindeki müteahhitleri uyardı: Toplantı yapmayın, iş yapın
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya programı kapsamında kentte devam eden inşa çalışmalarıyla ilgili son durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen koordinasyon toplantında değerlendirdi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni talimatlar verdi.

YAPIMI TAMAMLANAN VALİLİK BİNASINDA İNCELEME

Bakan Kurum, toplantının ardından beraberinde yerel yöneticiler ve bakanlık yetkilileri ile birlikte yapımı tamamlanan ve önümüzdeki ay hizmete girecek olan valilik binasında inceleme yaptı. Bakan Kurum valiliğin çevre düzenlemesinin de hızla tamamlanması için yetkililere talimat verdi.

"ÇALIŞMAZSANIZ BEN DE GEREĞİNİ YAPARIM..."

Bakan Kurum daha sonra Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı ile şehir merkezinde incelemelerde bulundu. Bakırcılar Çarşısı'nda çalışmaların hızla tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Bakan Kurum, müteahhitleri yanına çağırıp inşaatlarla ilgili izahat istedi. İki şantiyede 867 kişinin çalıştığını öğrenen Bakan Kurum bu sayının yetersiz olduğunu belirtip şu uyarıları yaptı: Niye daha fazla değil? İki şantiye de 24 saat çalışacak. Çalışacaksınız, hakkedişinizi alacaksınız. Ertesi gün paranızı alacaksınız. Burası bitecek. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım. Bitirin; biz de size ne destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Her iskelede adam olacak. Ben 1 ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı vs bitecek.

"BURAYI BEN ÖZELLİKLE GECE TAKİP EDECEĞİM"

Bakan Kurum, müteahhidin "Farkındayız Bakanım her gün de toplantı yapıyoruz" sözlerine, "Toplantı yapmayın iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak gündüz de" yanıtını verdi.

  • Çevre Şehircilik
  • İklim Değişikliği
  • Bakan Kurum
  • Toplantı yapmayın

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