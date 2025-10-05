İSTANBUL 23°C / 14°C
  Bakan Kurum depremzede aileye misafir oldu: Cumhurbaşkanı'mız burayı anbean takip ediyor
Güncel

Bakan Kurum depremzede aileye misafir oldu: Cumhurbaşkanı'mız burayı anbean takip ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da depremden etkilenen Açıkgöz ailesine misafir oldu. Kurum, 'Sayın Cumhurbaşkanı'mız burayı anbean takip ediyor. Burada devlet millet el ele bu başarıyı gerçekleştirdik. İnşallah son hak sahibimiz evini alana kadar bu mücadeleyi beraber sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

5 Ekim 2025 Pazar 10:59
Bakan Kurum depremzede aileye misafir oldu: Cumhurbaşkanı'mız burayı anbean takip ediyor
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum Hatay ziyareti kapsamında Antakya'nın Güzelburç Mahallesi'ndeki evlerine yeni taşınan Açıkgöz ailesine konuk oldu.

Aileyle sohbet eden Kurum, şunları kaydetti:

"Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın. Sağlık, huzur, mutluluk içerisinde inşallah evlatlarınızla, eşinizle, torunlarınızla hep birlikte yaşayın. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle oturun."

"DEVLETİMİZİ ALLAH BAŞIMIZDAN DA EKSİK ETMESİN"

Ev sahibi 74 yaşındaki Ali Açıkgöz ise evlerin iyi olduğunu belirterek, "Evler çok iyi, yapanların da eline, koluna sağlık. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Devletimize de hükümetimize de Allah zarar ziyan vermesin. Allah başımızdan da eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

"DEVLET MİLLET EL ELE BU BAŞARIYI GERÇEKLEŞTİRDİK"

İnşa çalışmalarının seferberlik ruhuyla yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, "Sadece Hatay'da 200 bine yakın konutun inşası var. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü. Sayın Cumhurbaşkanı'mız burayı anbean takip ediyor. Burada devlet millet el ele bu başarıyı gerçekleştirdik. İnşallah son hak sahibimiz evini alana kadar bu mücadeleyi beraber sürdüreceğiz." bilgisini paylaştı.

