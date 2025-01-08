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  • Bakan Kurum depremzede çocuğa verdiği halı saha sözünü tuttu: Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı
Güncel

Bakan Kurum depremzede çocuğa verdiği halı saha sözünü tuttu: Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde kendisinden halı saha isteyen 11 yaşındaki depremzede Hüseyin Çeltik'e verdiği sözü tuttu.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 18:05 - Güncelleme:
Bakan Kurum depremzede çocuğa verdiği halı saha sözünü tuttu: Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adıyamanlı 11 yaşındaki Çeltik, 23 Kasım'daki ziyareti sırasında Bakan Kurum'dan mahallesine halı saha yapılmasını istedi.

15 GÜNDE TAMAMLANDI

Depremzede çocuğa söz veren Kurum'un talimatıyla, TOKİ'nin Örenli Mahallesi'ndeki 1125 metrekare alana inşa ettiği halı saha, 15 günde tamamlandı.

"DOSTLUK KAZANSIN, EVLATLARIMIZ SEVİNSİN"

Yeni sahalarına kavuşan çocukların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı? Dostluk kazansın, evlatlarımız sevinsin, hayalleri hep gerçek olsun." ifadesini kullandı.

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