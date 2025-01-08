Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adıyamanlı 11 yaşındaki Çeltik, 23 Kasım'daki ziyareti sırasında Bakan Kurum'dan mahallesine halı saha yapılmasını istedi.15 GÜNDE TAMAMLANDI
Depremzede çocuğa söz veren Kurum'un talimatıyla, TOKİ'nin Örenli Mahallesi'ndeki 1125 metrekare alana inşa ettiği halı saha, 15 günde tamamlandı.
"DOSTLUK KAZANSIN, EVLATLARIMIZ SEVİNSİN"
Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı? ⚽️— Murat KURUM (@murat_kurum) January 8, 2025
Dostluk kazansın, evlatlarımız sevinsin, hayalleri hep gerçek olsun.
��Adıyaman pic.twitter.com/x6ZJZqDszy
Yeni sahalarına kavuşan çocukların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı? Dostluk kazansın, evlatlarımız sevinsin, hayalleri hep gerçek olsun." ifadesini kullandı.