Antakya Gülderen Mahallesi'nde 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, yapımı tamamlanan 130 bininci konut teslim edildi. 2 bin 681 konutun inşa edildiği Gülderen TOKİ'nin ilk sakinlerinden Hatice Kübra Süral, evinin anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Törende sevinçle anahtarını gösteren ve Cumhurbaşkanı ile sevincini paylaşan Süral, artık yeni evinde yaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Süral'ın yeni evinden görüntüleri, "Hatice Kübra depremzede kardeşimiz. Hatay'da yeni yuvasının anahtarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Evlerimiz hayırlı, bundan sonra dökeceğimiz gözyaşları Hatice Kübra kardeşimizinki gibi sadece sevinçten olsun" mesajıyla paylaştı.

"HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK"

Henüz 6 aylık evliyken deprem felaketini yaşadıklarını ve evlerinin yıkıldığını belirten Süral, devletin tüm yaraları sarmak için seferber olduğunu dile getirdi. Süral depremden sonraki yaşadıkları süreç hakkında şunları söyledi:

"Evimiz çok güzeldi. Merkezde oturuyorduk. Tam rahatladık derken birden bu enkazı yaşamak gerçekten bize ağır geldi. Her şeyimizi kaybettik, şimdi bir enkazı toparlamaya çalışıyoruz. Enkazdan çıkınca; bu evde hiçbir şey (eşya) olmasa dahi nasıl diyeyim duvarı öpesiniz geliyor. Yani öyle bir mutluluk. Hani insan sevinçten ağlar mı? O duyguyu sonuna kadar iliklerime kadar yaşadım. İşçisinden anahtarcısına kadar herkese teşekkür ediyorum."

Hatice Kübra depremzede kardeşimiz.



Hatay'da yeni yuvasının anahtarını Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'dan aldı.



Evlerimiz hayırlı, bundan sonra dökeceğimiz gözyaşları

Hatice Kübra'nınki gibi sadece sevinçten olsun. pic.twitter.com/qmW881tEf9 — Murat KURUM (@murat_kurum) November 5, 2024

"DEVLET KOSKOCAMAN BİR ŞEHİR ÜRETTİ"

Gülderen'de işçilerin konutları depremzedelere bir an önce teslim etmek için gece-gündüz çalıştığını ifade eden Süral, "Ben gözlerimle şahit oldum. Devlet koskocaman bir şehir üretti. Gerçekten kolay değil. İşinin ehli insanlar burada çalışıyor. Ve tek tek gördüm. Nerede ne kullanıldığını gayet iyi biliyorum. Bu yönden içim gerçekten rahat. Ben evimin temelini gördüm. Yani bu kime kısmet olabilir ki? Kullanılan malzemeyi biliyorum şahsen şu an ben kendi elimle yapsam bu kalitedeki bir malzemeyi kullanamam" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN KURUM'U KAHVEYE DAVET ETTİ

Süral, Cumhurbaşkanı ile anahtar teslimi sırasındaki sohbetini de şöyle anlattı:

"Sahneye çağırıldım. Cumhurbaşkanımız anahtarımı verdi. Tebriklerini iletti. Gurur verici, onur verici oldu benim için. Yeni evli olduğumuzu söyledik. Ona 3 çocuk sözü verdim. İnşallah yeni evimde çocuklarımla beraber ona video çekip göndereceğim." Süral, Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Kurum'u yeni evinde kahve içmeye davet etti.

Bakan Kurum açıkladı

Kurum: Canla başla çalışıyoruz

Kurum'dan Saraçoğlu paylaşımı