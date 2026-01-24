Bakan Kurum: Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şehircilik başarısına imza attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Aydınlılar için tarihi bir gün olduğundan bahsetti.

Aydın'ın bölgesinin lider şehri olacağını vurgulayan Kurum, "6 Şubat 2023'te hepimizi üzen, hepimizi yasa boğan asrın felaketini yaşadık. Hamdolsun devlet, millet el ele vererek yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmadık. Şimdi inşallah deprem bölgesinde 455 bin yuvayı söz verdiği tarihte teslim eden, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şehircilik başarısına imza atan kadrolar olarak bu büyük tecrübeyi 81 ilimize aktaracağız ve 500 Bin Sosyal Konut Projesi'yle inşallah bu projelerimizi taçlandırmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesiyle, hamlesiyle Aydınlı hemşehrilerimize tam 6 bin 973 yeni yuva inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.

"ÇİNE SULAMA YATIRIMI YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise bugünkü açılışlarda bakanlıklarına ait 11 başlıkta önemli yatırımların olduğunu söyledi.

Çine sulama yatırımının yıl sonuna kadar tamamlanacağı, 7 bin hektarlık alanın sulamaya açılacağı bilgisini paylaşan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Nazilli, Buharkent ve Kuyucak ilçeleri ve bağlı 10 yerleşim yeriyle alakalı yıllık 11 milyon metreküplük içme suyu sağlayacak olan Nazilli içme suyu işi de bu yılın ikinci yarısında hizmete alınacak. Sarıçay Barajı yaklaşık 7 milyar lira maliyetli, bu da bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak. 3,5 milyar lira maliyetli Aydın, Kuşadası, Söke içme suyu ishale hattının da ihalesini bu yılın nisan ayında yapmış olacağız. Yaklaşık 2 milyar lira maliyetli Söke içme suyunun bir de arıtma tesisi var. İnşallah bunun da ihalesini haziran ayında gerçekleştireceğiz. Balaban Çayı'ndan 30 kilometrelik bir tünelle 240 milyon metreküplük suyun Aydın iline su aktarımı işi vardı. Bunun da proje yapımına 2026 yılı içerisinde başlayacağız."

"TÜRKİYE İLETİŞİMDE ÇAĞ ATLAYACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetiyle kimsenin yarışamadığını, yarışamayacağını belirtti.

Uraloğlu, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki son 24 yılda ulaşım ve iletişim altyapısında sadece kendi bakanlıkları olarak 355 milyar dolarlık yatırımı, pek çok dev projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

İletişimde Türkiye'ye çağ atlatacak 5G ihalesini yaptıklarını, 1 Nisan'da ülke genelinde yaygınlaştırmaya başlayacaklarını ifade eden Uraloğlu, 2 yıl içinde bunu bütün ülkeye yayacaklarını sözlerine ekledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da bu zamana kadar çok hizmet ürettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kente verdiği güçlü destek ve kazandırdığı hizmetler için teşekkür etti.

Programda, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da bir konuşma yaptı.