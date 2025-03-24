Bakan Kurum ''Durmuyoruz, dinlenmiyoruz'' sözleriyle paylaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yeniden inşa ve ihya çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, bugüne kadar 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 bağımsız bölümün teslim edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplam 74 bin 187 konut ve iş yerinin teslim edilmiş olacağı bildirildi.

Ebrar Sitesi'nin yerine Emlak Konut GYO tarafından yeni yaşam alanının kurulduğu ifade edilen açıklamada, 32 blokta 678 daire ile 99 ticari alan inşa edildiği, tüm blokların temellerinde zemin iyileştirmeler yapıldıktan sonra her blok altında ortalama 100 adet olmak üzere toplam 3 bin 870 fore kazık kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Emlak Konut tarafından Trabzon Bulvarı ile Azerbaycan Mahallesi arasında 536 ticarethane, 947 ofis ve 1291 konuttan oluşan 2 bin 774 bağımsız bölümün yapımının devam ettiği vurgulanarak, inşa sürecini TOKİ'nin yürüttüğü Azerbaycan Mahallesi'nde ise 172 bin 127 metrekare alanda 1110 konut, 39 bin 925 metrekarelik alanda ise 766 iş yerinin inşa edildiği kaydedildi.

"DURMUYORUZ, DİNLENMİYORUZ"

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un da sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezdeki şantiyelerden gece ve gündüz görüntülerini paylaştığı dile getirildi.

Açıklamaya göre, Kurum paylaşımında, "Durmuyoruz, dinlenmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız yuvalarına kavuşana kadar bize uyku yok. Gece gündüz... 7/24... 11 ildeki şantiyelerimizde gündüzün temposunu gece de sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE YAPILAR OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kahramanmaraş şehir merkezindeki şantiyelerde 4 bine yakın işçinin çalıştığı aktarılan açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ise Dulkadiroğlu bölgesinde 91 hektarlık, Onikişubat ilçesinde de yaklaşık 191 hektarlık alanda çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şahin, "Zemine uygun yapının ne olduğunun kararını verdikten sonra gerekirse yerin 20-21 metre altına kadar fore kazıklarla zemin iyileştirmeleri yapıyoruz. Sağlam temeller üzerine yapılar oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an insanların gözünde şöyle bir şey de var, 'Bakanlık yapıyor burayı' dedikleri anda 'Tamam o zaman' diyorlar. Bu gerçek çok önemli, bizi oldukça mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.



TOKİ uzmanı Tufan Gümüş de "Deprem bölgesinde 7/24 çalışmalarımız devam ediyor. Gündüz nasılsak gece de aynı şekilde konutları yetiştirebilmek için çalışmalarımız sürüyor." bilgisini verdi.