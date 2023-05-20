Bakan Kurum duyurdu: 4 sitenin bulunduğu bölge rezerv alan ilan edildi

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, Tuzla'daki Borsa Kent, Asena, Mavi Okyanus ve Taşpınar sitelerinin sakinleriyle Semiha Kibar Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi.

Kurum, İstanbul'a bakınca sadece bir şehir görmediklerini, şanlı tarihin en haşmetli günlerini hatırladıklarını ve o tarihin, kültürün, sanatın içerisinde hep birlikte, en ince tasarımların içinde yaşadıklarını, merhamet dolu medeniyetin en güzel nüanslarını da İstanbul sokaklarında gezerken gördüklerini söyledi.

Bu şehre, taşına, toprağına, insanlarına sevdalı olduklarını kaydeden Kurum, davalarının şehri İstanbul'a 39 ilçede 963 mahallede 21 yıldır nice dev eserler kazandırdıklarını dile getirdi.

"GECE GÜNDÜZ BU ACILARIN BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Kurum, İstanbul'u bütün birikimiyle koruyup geleceğe, geleceği emanet edecekleri çocuklara taşımakta kararlı olduklarını belirterek, "Bunu da sizlerle yapacağız, hep birlikte yapacağız. Çünkü İstanbul bir medeniyet şehri olduğu kadar aynı zamanda bir deprem şehri. Tarih boyunca İstanbul'da çok büyük depremler yaşandı. İşte biz 'Bu acılar bir daha yaşanmasın.' diyoruz. Bugün İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde gece gündüz bu acıların bir daha yaşanmaması için mücadele ediyoruz." dedi.

İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını aktaran Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Sahada fiilen devam eden 93 bin konutumuzun inşası hızlı şekilde yürümektedir. İstanbul'umuzu depreme ve her türlü afete karşı hazırlamak istiyoruz. Bunun için de 'Önce güvenli yuvalar, huzurlu konutlar.' diyoruz. 'İstanbul'da 1,5 milyon konutluk yüzyılın dönüşümü.' diyoruz. 'Yarısı bizden, yarısı devletimizden.' diyoruz. İnşallah bu adımlarımızla birlikte tüm sağlıksız yapıları yenileyeceğiz ve şu ana kadar başvuru çerçevesinde baktığımızda 761 bin bağımsız bölümden oluşan 174 bin başvuru yapıldı. Bu ne demek biliyor musunuz? Tam 3 milyon kardeşimizin hayatı artık değişiyor demek. Kararlıyız, inşallah hep birlikte Tuzla'mızı, İstanbul'umuzu daha güçlü hale getireceğiz, güvenli, huzurlu yarınlara hep birlikte taşıyacağız."

Kurum, Tuzla'dan gelen talepler doğrultusunda pek çok proje, eser gerçekleştirdiklerini ve hem yapıları yenilediklerini hem de bu vesileyle ilçeye yeni sosyal donatılar kazandırdıklarını söyledi.

Asena, Mavi Okyanus, Taşpınar ve Borsa Kent sitelerindeki vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar başlattıklarını ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerin dönüşüm hususunda bizlerden bazı plan ve imara ilişkin talepleriniz olmuştu. Geçtiğimiz ay sizlere, 'Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve sorunlarınızın hepsini sizlerle birlikte çözeceğiz.' demiştik. Şimdi bu çalışmaların sonuna geldik. Asena, Mavi Okyanus, Taşpınar ve Borsa Kent sitelerimizi ilk etapta rezerv yapı alanı içerisine aldık. Rezerv yapı alanıyla birlikte KDV'den, vergiden, resimden, harçtan muafiyetlerimiz oluyor. Yüzde 20'ye yakın bir muafiyet söz konusu bu kanun kapsamında ilan ettiğimiz yerlerden. Yine sizler, 'Evet rezerv alanına aldınız ancak bizim planlarımızı da yapmanız ve bu planlarla birlikte de dönüşümün önünü açmanız gerekir.' dediniz. Bu kapsamda, 14 Mayıs seçimlerinden hemen önce, burada hiçbir kardeşimin siyasi görüşüne, kimliğine, inancına, mezhebine bakmaksızın 'Bu sitelerin dönüşmesi gerekir.' anlayışıyla hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yaptık. Buradaki site sakinlerimizin rezerv alanından sonra tüm imar planları onaylandı. Böylelikle 435 bağımsız bölümden oluşan ve yaklaşık 1500 vatandaşımızın yaşadığı sitelerde sorunu çözerek kentsel dönüşümün önünü tamamen açmış olduk. Burada ister kendiniz, isterseniz burada belediyemizle, kat karşılığı inşaatını kendinizin yapabileceği her türlü kazanımı elde etmiş oldunuz."

Bakan Kurum, bu sitelerde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İstanbul'a bir kez daha söz verdiklerini belirten Kurum, bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde tek bir riskli yapı kalmayacağını kaydetti.

