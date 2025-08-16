İSTANBUL 29°C / 22°C
  Bakan Kurum duyurdu: Hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Güncel

Bakan Kurum duyurdu: Hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'daki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 09:29
Bakan Kurum duyurdu: Hasar tespit çalışmaları tamamlandı
ABONE OL

Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık. Sındırgı'daki bütün evleri taradık.

Ekiplerimizce yapılan incelemelerde; Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, Toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.

Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı'da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ'mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız.

