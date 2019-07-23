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Bakan Kurum'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama: 66 bina boşaltılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama yapıyor

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama yapıyor. İşte Bakan Kurum'un açıklamasında satır başları:

45 köyde hasar tespit çalışmalarının sonuna gelindi.

319 bina az hasarlı, 45 bina ağır hasarlı, 85 bina yıkı.

Heyelan riski olan 66 bina boşaltılacak.

Bölgedek bütün köylerin su sorunu çzöülecek.

Uğurlu ve Esmahanım köyünde inceleme yapacağız.

 

Pençe -2 Harekâtı´nda teröristlere ait mühimmatlar toprak altında gömülü şekilde ele geçirildi

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