Bakan Kurum: Elazığ ve Malatya'da toplam 10 bin konut yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek

17 Eylül 2020 Perşembe 11:18 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 11:59

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

İŞTE BAKAN KURUM'UN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

(Elazığ depremi) İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz.

Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

(Giresun'daki sel) Yapılması gereken projeleri planlıyoruz, hızlı şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz.

(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz.

Toplamda Dereli'de, Giresun'da, Doğankent'te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta.

Artık parsel bazında imar planı değişikliğini tamamen kaldırıyoruz.

(İklim değişikliği) Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak.

(İklim değişikliği) Türkiye olarak 7 bölgemize ilişkin eylem planları hazırladık, eylem planlarımızı maddeler halinde hayata geçiriyoruz.

2012'den bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü sağladık, bu ciddi bir rakam