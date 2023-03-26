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Bakan Kurum: En iyi örnek Malatya ve Elazığ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdünü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığını iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız ve doğru teknik kullanırsanız inşaatı her zaman yapabilirsiniz. En iyi örnek Malatya ve Elazığ! 2020'deki deprem sonrası inşasını 20'nci günde başlattığımız konutlar, bu büyük afet sonrası dimdik ayakta' dedi.

AA26 Mart 2023 Pazar 14:44 - Güncelleme:
Bakan Kurum: En iyi örnek Malatya ve Elazığ!
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ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fay hattından uzak yer seçildiğinde, zemin etüdü doğru yapıldığında, zemin dayanıklılığı iyi tespit edildiğinde, zeminde yeterli güçlendirme yapıldığında ve doğru teknik kullanıldığında inşaatın her zaman yapılabileceğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından, konutların inşaat sürecinde dikkat edilmesi gereken temel hususlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdünü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığını iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız ve doğru teknik kullanırsanız inşaatı her zaman yapabilirsiniz. En iyi örnek Malatya ve Elazığ. 2020'deki deprem sonrası, inşasını 20'nci günde başlattığımız konutlar, bu büyük afet sonrası dimdik ayakta." ifadesini kullandı.

- "EVLERİMİZ, KENDİNİ BU DEPREMDE İSPATLADI"

Paylaşımda, Malatya ve Elazığ'daki TOKİ konutlarından görüntülere de yer verildi. Görüntülerde, TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşların, "Depremin şiddetini çok hafif hissettik, hiçbir hasarımız yok çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin. Binalarımız sağlam, en ufak bir çatlak, boya döküntüsü görmedik. Maşallah, alçılarda bile bir patlak yok. Evlerimiz, kendini bu depremde ispatladı ve oldukça güvenli durumda. Deprem olduğunda korkup kaçmıyoruz, evlerimizde güvenle oturuyoruz." şeklindeki görüşleri yer aldı.

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