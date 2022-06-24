Bakan Kurum: Ev sahibi olmayan tek bir vatandaş kalmayıncaya kadar çalışacağız

Kurum, Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Karaağaç Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi ve Toplu Açılış Töreni"nde Eğirdir'den Aksu'ya, Sütçüler'den Karaağaç'a Isparta'nın tüm ilçelerine, köylerine sevgilerini gönderdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Kurum, "Hz. Mevlana ne güzel söylemiş, 'İnsan bir ağaca benzer, kökü ise ahdinde durmaktır, yani sözünde durmaktır.' Hamdolsun, biz bugün verdiğimiz sözleri tutmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu ziyaretimizde de elimiz boş gelmedik, Isparta'ya güzel haberlerle müjdelerle geldik." diye konuştu.

Şehrin tarihine altın harflerle yazılacak, çocukların, gençlerin geleceğini teminat altına alacak dev eserlerin açılışını yapmaya, temellerini atmaya geldiklerini ifade eden Kurum, değeri 311 milyon lira olan 23 dev eserin açılışını yapacaklarını aktardı.

Karaağaç Millet Bahçesi'ni ilk fidanlarıyla buluşturacaklarını vurgulayan Kurum, tüm projelerin, yatırımların, yeni millet bahçesinin hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıl önce "Büyük Türkiye" hedefiyle bir yolculuğa çıktıklarını hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün hamdolsun Büyük Türkiye'ye giden yolların taşlarını milletimizle birlikte döşemek için arı, karınca misali ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizde çalışıyoruz. Her projemizin, her çalışmamızın merkezinde bize alın teriyle emeğiyle katkı veren, destek sağlayan insanımız var, yarınlarımızın teminatı çocuklarımız var, sizler varsınız. Şehirlerimizi, milletimize duyduğumuz bu sevgi ve inançla geleceğe hazırlıyor, sosyal konuttan kentsel dönüşüme, alt ve üstyapı çalışmalarından çevre koruma projelerine, millet bahçelerinden iklim dostu dönüşüme kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Isparta'mızın da doğal, tarihi, kültürel değerlerine değer katacak çevresiyle doğasıyla uyumlu projeler yapıyoruz. Bu kapsamda son 20 yılda şehrimize 18 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bakanlık olarak biz de belediyelerimizle birlikte 4 milyar liralık proje ürettik, üretmeye de devam ediyoruz."

- "ISPARTA'DA 5 MİLLET BAHÇESİ PROJEMİZ VAR"

Bakan Kurum, toplumun mutluluğu, ülkenin ve şehirlerin iklim dostu yeşil dönüşümü noktasında da çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu doğrultuda Türkiye'de 70 milyon metrekare büyüklüğünde 447 millet bahçesi projesi olduğuna dikkati çekti.

Bu millet bahçelerinden 132'sinin yapımını tamamladıklarını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Isparta'mızda ise toplam büyüklüğü 273 bin metrekare olan 5 millet bahçesi projemiz var. Atabey Millet Bahçemizi daha önce açmış, sizlerin hizmetine sunmuştuk. Senirkent Millet Bahçemizin yapımına ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah 2023'te sizlerin hizmetine sunacağız. Bugün Karaağaç Millet Bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Isparta'mızın tam kalbinde 30 bin metrekare alanda kuracağımız bu millet bahçemizle doğayı, tarihi ve yeşili yeniden buluşturacağız. Millet bahçemizde çocuk oyun parkı, yürüyüş yolları, millet kıraathanesi ve yeşil avlu, gezinti yolu ve oturma alanları inşa ediyoruz."

Kurum, 100 yılı aşkındır hizmet veren tarihi gar binasının da millet bahçesiyle tarihi ve doğal bir bütünlük sağlayacağını vurgulayarak, millet bahçesinin olduğu alanda bulunan su kulesi, lokomotif deposu ve lojman gibi yapıların da restorasyon çalışmalarını tamamlayacaklarını aktardı.

Millet bahçesinde seyahate çıkan vatandaşların beklerken hoşça zaman geçirebilecek ve dinlenebileceklerine işaret eden Kurum, "Bu anlamda içerisinde istasyon bulunan ilk ve tek millet bahçemizi de ülkemize kazandırmış olacağız." dedi.

Ispartalılara müjdeler veren Kurum, Eğirdir ve Kuleönü'nde iki millet bahçesinin projelendirme çalışmalarının tamamlandığını, en kısa sürede teslim edeceklerini aktardı.

- TEMELİ ATILAN VE AÇILIŞI YAPILAN YATIRIMLAR

Sosyal konut talebinin giderek arttığına işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımızla Isparta'ya toplam yatırım değeri 1,5 milyar lira olan 4 bin 204 konut, 105 köy evi ile içerisinde hastane, okul, millet bahçesi, cami ve dükkanlardan oluşan 362 sosyal donatıyı kazandırmanın gururu içerisindeyiz. Allah'ın izniyle şimdi de toplam yatırım değeri 532 milyon lira olan 1360 konut, 2 cami, restorasyon projesi, millet bahçesi ve sosyal donatılarımızı da en hızlı şekilde sizlere armağan edeceğiz. İşte bugün bir önceki ziyaretimizde sizlere verdiğimiz bir başka sözü daha yerine getiriyoruz. Mutluluğun ve huzurun şehri Isparta'mızı, yeni konutlarına, çocuklarımızı sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz. Keçiborlu'da kentsel dönüşüm projemiz kapsamında 61,6 milyon lira yatırımla tamamladığımız 167 konut, ticaret merkezi ve caminin açılışını yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dar gelirliler için başlattığı 150 bin sosyal konut projesi kapsamında Çünür Mahallesi'nde 1000 konut inşa ettiklerini aktaran Kurum, gelecek yıl bu konutların tamamını hak sahibi 1000 Ispartalı aileye teslim edeceklerini anlattı.

Kurum, 150 bin sosyal konut projesi kapsamında Isparta'da iki projede toplam 236 konut daha inşa edeceklerini, Aksu'da 94, Eğirdir'de 142 konutun yükseldiğini, ekimde bu konutları teslim edeceklerini ifade etti.

Bakan Kurum, Sütçüler'de 124, Aksu ikinci etapta 159, Atabey 3. etapta 250, Gelendost 3. etapta 204, Senirkent'te 100, Gönen'de 71, Keçiborlu'da 340, Merkez Kuleönü'nde 200, Isparta merkezde 1350 ve Yalvaç'ta 200 konut olmak üzere yaklaşık 3 bin konutluk projeyi başlattıklarını söyledi.

Tüm konut projelerini en kısa sürede tamamlayarak, teslim edeceklerini vurgulayan Kurum, "Isparta'dan milletimize bir kez daha söz veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar konutlar inşa etmeye, yeni yuvalar kurmaya, yavrularımızı mutlu etmeye, aşkla şevkle azimle devam edeceğiz." dedi.