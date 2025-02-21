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Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzede çiftin yeni evine misafir oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Çakmak Köyü'nde yeni yuvalarına kavuşan Osman ve Emine Özer ailesine misafir oldu.

HABER MERKEZİ21 Şubat 2025 Cuma 18:00 - Güncelleme:
Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzede çiftin yeni evine misafir oldu
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Deprem bölgesinde yeni yuvalarına kavuşan ailenin misafiri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu ziyarete ilişkin görüntülere yer verdi.

Şimdiye kadar 32 bin 260 köy evinin yapımının tamamlandığına dikkat çeken Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugüne dek 2 bin 995'i Gaziantep'imizde olmak üzere deprem bölgemizde toplam 32 bin 260 köy evimizi tamamladık. Artık evlerine yerleşen vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Çakmak Köyü'nde yeni yuvalarına kavuşan Osman ve Emine Özer çiftinin misafiri olduk.

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