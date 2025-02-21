Bakan Kurum, Gaziantep'te depremzede çiftin yeni evine misafir oldu

Deprem bölgesinde yeni yuvalarına kavuşan ailenin misafiri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu ziyarete ilişkin görüntülere yer verdi.

Bugüne dek 2️⃣ bin 9️⃣9️⃣5️⃣'i Gaziantep'imizde olmak üzere deprem bölgemizde toplam 3️⃣2️⃣ bin 2️⃣6️⃣0️⃣ köy evimizi tamamladık. Artık evlerine yerleşen vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz.



Çakmak Köyü'nde yeni yuvalarına kavuşan Osman ve Emine Özer çiftinin misafiri olduk.



��Gaziantep pic.twitter.com/WHCCnIdKH7 — Murat KURUM (@murat_kurum) February 21, 2025

Şimdiye kadar 32 bin 260 köy evinin yapımının tamamlandığına dikkat çeken Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugüne dek 2 bin 995'i Gaziantep'imizde olmak üzere deprem bölgemizde toplam 32 bin 260 köy evimizi tamamladık. Artık evlerine yerleşen vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Çakmak Köyü'nde yeni yuvalarına kavuşan Osman ve Emine Özer çiftinin misafiri olduk.