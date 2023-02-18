Bakan Kurum Gaziantep'te saha incelemesinde bulundu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Şubat 2023 tarihinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için inşa edilen geçici barınma alanlarını yerinde inceledi. Bakan Kurum, depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.

İncelemeler sırasında, Bakan Kurum, Nurdağı ilçesindeki geçici barınma alanlarındaki çalışmaların ilerleyişini yerinde gözlemledi ve yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca, depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında da bilgi edindi.

Bakan Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, depremde evsiz kalan vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Bakan Kurum, geçici barınma alanlarının inşasının hızla devam ettiğini ve depremzedelere en iyi şekilde hizmet verecek şekilde tasarlandığını ifade etti.