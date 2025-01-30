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Bakan Kurum: Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutumuzun 2 bin 175'ini tamamladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesindeki 8 bin 914 konutun 2 bin 175'inin tamamlandığını bildirdi.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 18:08 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutumuzun 2 bin 175'ini tamamladık
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Sosyal medya hesabından deprem konutları için hazırlanan videoyu paylaşan Kurum, "Malatya'mızda evlerimiz TOKİ ile en güzelinden, en iyisinden. Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutumuzun 2 bin 175'ini tamamladık. Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor." ifadelerini kullandı.

  • Gelinciktepe konutları
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