Bakan Kurum: Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutumuzun 2 bin 175'ini tamamladık

Sosyal medya hesabından deprem konutları için hazırlanan videoyu paylaşan Kurum, "Malatya'mızda evlerimiz TOKİ ile en güzelinden, en iyisinden. Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutumuzun 2 bin 175'ini tamamladık. Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor." ifadelerini kullandı.

Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği devam ediyor.



Kilis'te; 1.713 konut, 4 iş yeri ve 439 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 156 bağımsız bölüm teslim edildi.



2025 yılı sonuna kadar 1.854 konut, 4 iş yeri ve 1.003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 bağımsız bölüm... pic.twitter.com/ZpgSDZNBEf — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 30, 2025