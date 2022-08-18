Bakan Kurum gençlerle bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gece saatlerinde Zeytinburnu'nda millet bahçesinde gençlerle buluştu. Gençlerin arasına oturan Kurum, sahnede seslendirilen şarkıları dinledi. Gençler, Bakan Kurum'a Zeytinburnuspor forması hediye etti.

"BÜTÜN AMACIMIZ DAHA İYİ BİR GELECEK SUNMAK"

Programın yapıldığı millet bahçesinden bahseden Kurum, "Zeytinburnu'nun göbeğinde, burada eski binalar vardı, lojmanlar vardı. Ve bu alanda bir metrekare yeşil alan yoktu. O gün burada bu konutların kaldırılıp yerine Zeytinburnu'na; buradaki gençlerimize, kardeşlerimize yakışacak bir alanı, millet bahçesini yapacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun bugün bu sözü tutuyoruz. İnşallah 2 Eylül'de sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de millet bahçemizi Zeytinburnu'na armağan edeceğiz. Bütün amacımız, hedefimiz, hayalimiz sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim rüyamızsınız. Bu millet bahçelerinden şu an 473 tane yapıyoruz. İstanbul'umuzda 18 milyon metrekare büyüklüğünde tam 46 tane yapıyoruz" dedi.

"SEFERBERLİK RUHU İÇİNDE BİNALARIMIZI DÖNÜŞTÜRMELİYİZ"

Millet bahçelerinin önemine değinen Kurum," Bizler sizler için, umudumuz için, geleceğimiz için hep daha iyisini, daha güzelini yapmaya gayret gösteriyoruz. İşte yeşil alanlarımız, üniversitelerimiz, spor sahalarımız, kütüphanelerimiz, kıraathanelerimiz.. Emin olun, bunların hepsi bulunduğunuz ilde, bulunduğunuz ilçede, her türlü ihtiyacınızı giderebilin diye yapıyoruz. Ve bu manada da bunların sayısının miktarını artırarak aslında şehirlerimizin yaşam kalitesini hep birlikte yükselteceğiz. Konutlarımızı dönüştüreceğiz. Bu noktada da gerçekten deprem değil riskli binanın öldürdüğünü hep birlikte gördük. Şahit olduk. Ve burada hepimize düşen seferberlik ruhu içerisinde binalarımızı dönüştürmektir. Ve bu manada da önemli bir irade ortaya koyduk. İşte iklim değişiyor. İklimin etkilerini hep birlikte hissediyoruz. Seller, kuraklık, heyelan, afetlerin sayısı, şiddeti, sıklığı her geçen gün artıyor. Ve bu konuda işte bu alanlarımız sevgili gençler depremde toplanma vazifesi gördüğü gibi aynı zamanda da iklim değişikliğiyle mücadele noktasında buralar yutak alanlar oluyor" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, program sırasında geçlerle sohbet ederek, onlardan gelen soruları yanıtladı. Program gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.