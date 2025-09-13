Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Luz ve heyetini Bakanlık'ta ağırlayarak bir toplantı gerçekleştirdi.

Kurum, mevkidaşına deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı tanıtım videosunu izletti. Deprem bölgesinde 453 bin konutun eş zamanlı inşa edildiğini, 300 bininin teslim edildiğini belirten Kurum, konutların yanı sıra altyapı ve sosyal donatılarıyla kapsamlı bir şehircilik stratejisini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Görüntüleri izleyen Portekizli Bakan Luz da şunları kaydetti:

"Sadece deprem bölgesinde yaptıklarınız bile tek kelimeyle şahane. Muazzam işler çıkarmışsınız, çok takdir ettiğimizi söylemek isterim. 2 yıl gibi kısa sürede bu kadar konut teslim edebilmek, dudak uçuklatacak kadar çok yüksek bir rakam. Bu, sizin bu alandaki başarınızı gösteriyor. Bu başarıyı biz de sizden öğrenmek istiyoruz. Hızlı teslimi mümkün olan sistemleri keşfetmek istiyoruz. Türk müteahhitlerin gözünde Portekiz'i kıymetli kılmak için buradayız. İki ülke arasında işbirliği yapmak için her türlü imkan var."

Görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Sayın Miguel Pinto Luz ve heyetini Bakanlığımızda ağırlayarak bir toplantı gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde, asrın inşasında sürdürdüğümüz çalışmalarımızı anlattığımız kıymetli mevkidaşım ve heyetiyle konut yapımındaki tecrübelerimizi paylaştık. Şehircilik ve sosyal konut üretimine dair bizden talep ettikleri desteği değerlendirdiğimiz görüşmede, Portekiz ile işbirliğine açık olduğumuzu ifade ettik. İnşa ve ihya konusunda bilgi, birikim ve deneyimimizi paylaşmaktan her daim memnuniyet duyacağız."

