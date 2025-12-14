İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum görüntüleri paylaştı: Bu dönüşüm bambaşka
Güncel

Bakan Kurum görüntüleri paylaştı: Bu dönüşüm bambaşka

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atık malzemeleri enstrümana dönüştürerek öğrencilerine çevre bilincini aşılayan müzik öğretmeni Emrah Kaya'nın görüntülerini paylaşarak, 'Bu dönüşüm bambaşka. Emrah öğretmenimiz Sıfır Atık ile atığın sadece çöpten ibaret olmadığını geri dönüşümün en güzel örneklerinden biriyle bize gösterdi. Atık malzemeler onun ellerinde şimdi melodiye dönüşüyor.' ifadelerini kullandı.

AA14 Aralık 2025 Pazar 13:36 - Güncelleme:
Bakan Kurum görüntüleri paylaştı: Bu dönüşüm bambaşka
ABONE OL

Ankara Güzel Sanatlar Lisesinde Türk Müziği teori ve uygulama öğretmeni olarak görev yapan Emrah Kaya, 18 yıldır atık malzemeleri müzik enstrümanına dönüştürerek hem unutulmuş çalgıları yaşatıyor hem de öğrencilerine sıfır atık konusunda örnek oluyor.

Bakan Kurum, 23 yıldır öğretmenlik yapan Emrah Kaya'nın hikayesini NSosyal hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm bambaşka. Emrah öğretmenimiz sıfır atık ile atığın sadece çöpten ibaret olmadığını geri dönüşümün en güzel örneklerinden biriyle bize gösterdi. Atık malzemeler onun ellerinde şimdi melodiye dönüşüyor."

- "BAKANLIĞIN SIFIR ATIK UYGULAMASINI BEĞENİYORUM"

Görüntülerde yer alan Öğretmen Kaya, hem unutulmuş çalgılar hem de geri dönüşüm çalgıları yaptığını belirtti.

Yaptığı enstrümanlarda geçmiş medeniyetlerin izleri olduğunu vurgulayan Kaya, atık tenekeyi dönüştürerek rebap çalgısını ürettiğini kaydetti.

Pipetleri değerlendirdiğini belirten Kaya, "Bir çakıyla beni doğaya bıraksanız aşağı yukarı 7-8 enstrüman çıkarabilirim. Bakanlığın sıfır atık uygulamasını beğeniyorum. Plastiğin, camın ayrıştırılması bizim de çok işimize yarıyor. Benim de sıfır atığa atılmış materyalleri tınıya dönüştürerek bir katkım olmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.