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Bakan Kurum görüntüleri paylaştı: Malatya'da kale gibi konutlar yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020'de Elazığ'da meydana gelen depremden sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yeni yapılan konutlarına taşınan hak sahiplerinin görüntülerini paylaşarak 'TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık. Afetlere dirençli, sağlam, konforlu.' ifadelerini kullandı.

AA15 Nisan 2025 Salı 21:55 - Güncelleme:
Bakan Kurum görüntüleri paylaştı: Malatya'da kale gibi konutlar yaptık
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında afetten etkilenen illerde sağlam ve güvenli konutlar inşa edilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Malatya'nın Kale ilçesine de TOKİ, 439 konut, 302 köy evi, 56 ahır ve 16 iş yeri inşa etti. Proje kapsamında 16 derslikli bir okul da ilçeye kazandırıldı.

DEPREMDE HASAR GÖRMEDİ

TOKİ'nin 2020 Elazığ depreminin ardından Kale ilçesine yaptığı konutlar hem 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hem de 16 Ekim'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki Kale merkezli depremde hasar görmedi.

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından TOKİ'nin yaptığı konutlara yerleşen hak sahiplerinin duygu ve düşüncelerini içeren görüntüleri paylaşarak "TOKİ ile Malatya Kale'de kale gibi konutlar yaptık. Afetlere dirençli, sağlam, konforlu." dedi.

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