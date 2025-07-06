İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınında hasar gören köylerde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, köylülerin taleplerini dinledi. Bakan Kurum, evleri yanan vatandaşların yeni evlerinin 1 yıl geçmeden TOKİ tarafından yapılıp teslim edileceğini söyledi.

BAKAN KURUM KÖYLÜLERİ ZİYARET ETTİ

Bakan Kurum, Ödemiş'teki incelemeleri kapsamında beraberinde İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve Bakanlık yetkilileriyle birlikte ilk olarak Karadoğan Köyü'nü ziyaret etti. Evleri hasar gören vatandaşlara yeni evleri yapılana kadar tercihlerine göre köyde konteyner ya da Ödemiş'te kira yardımı verileceğini belirten Bakan Kurum, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini belirtti.

"DEVLETİMİZİN ELİ HER DAİM MİLLETİMİZİN OMUZLARINDA"

Suçıktı Köyü'nü ziyaret eden Bakan Kurum, "Devletimizin eli her daim milletimizin omuzlarında. Gayretimiz en kısa sürede hayatı normale döndürmek, yaraları sarmak için." dedi.

"EN GEÇ 1 YIL İÇİNDE EVLERİNİZİ BİTİRİP SİZLERE TESLİM EDECEĞİZ"

Hasar tespitler biter bitmez köylerde inşa çalışmalarının başlayacağını anlatan Bakan Kurum, "Devletimiz diğer afet bölgelerinde ne yaptıysa burada aynısını yapacaktır. Buraya sizlere yakışanı yapacağız. En geç 1 yıl içinde evlerinizi bitirip sizlere teslim edeceğiz. Bu devlet güçlüdür, bugüne kadar ne gerekiyorsa yapmıştır bundan sonra da yapar. Hep birlikte birbirimize sarılacağız. Yeni köyümüzü birlikte inşa edeceğiz" dedi.

BAKAN KURUM GÖZYAŞI DÖKEN VATANDAŞI TESELLİ ETTİ

Bakan Kurum daha sonra Üzümlü Köyü'nü ziyaret etti. Bakan Kurum, burada "Hiçbir şeyimiz kalmadı" diyerek gözyaşı döken vatandaşı "Hepsini gideririz, hiç merak etme" diyerek teselli etti. Ardından Tosunlar ve Suçıktı köylerine geçen Bakan Kurum, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yöneticilere talimatlar verdi.

Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa oradayız.



İyi günde, kötü günde hep yan yanayız.



��İzmir, Ödemiş pic.twitter.com/xXRtt3Q0V0 — Murat KURUM (@murat_kurum) July 6, 2025

KARADOĞAN KÖYÜ'NE ZİYARET

Bakan Kurum, Karadoğan Köycü'nü ziyaret etti. Kurum ziyarete ilişkin açıklamasında, "Karadoğan Köyü'nde vatandaşlarımızla birlikteyiz. Son durum hakkında bilgi aldık, ihtiyaçları dinledik. Zor günler birliğimizin gücüyle geride kalacak." ifadelerini kullandı.