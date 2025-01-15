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Bakan Kurum günler önce uyarmıştı! Marmara'da müsilaj kabusu geri döndü

Büyükada kıyılarında müsilaj görüldüğü aktarılırken, deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA15 Ocak 2025 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
Bakan Kurum günler önce uyarmıştı! Marmara'da müsilaj kabusu geri döndü
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Büyükada kıyılarında müsilaj ortaya çıktı. Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi'nde Büyükada kıyılarında müsilaj görüldü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz tabakanın deniz yüzeyini kapladığı fark edildi.

BAKAN KURUM UYARMIŞTI

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Marmara'da yaşanan müsilaj süreciyle ilgili belediyelere sorumluluklarını hatırlattıklarını ancak çoğunun hala mevcut tesisleri dahi yenilemediğini, halen Marmara'yı kirlettiğini üzülerek gördüklerini söylemişti.

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