27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Güncel

Bakan Kurum, Guterres ile bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' kapsamında geldiği New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

HABER MERKEZİ27 Mart 2026 Cuma 09:12 - Güncelleme:
Bakan Kurum, Guterres ile bir araya geldi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Kurum, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

BM Genel Sekreteri António Guterres ile yaptığımız ikili görüşmede, COP31 sürecini ele aldık. Görüşmemizde, küresel iklim krizi, enerji güvenliği ve savunmasız toplulukların korunması gibi kritik konuların yanı sıra Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımları, finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme konularına da değindik. Çok taraflılığı güçlendirmek ve iklim eyleminin uygulanmasını hızlandırmak için COP31'i güven ve diyalog, uzlaşma ve eylemin merkezi bir platformu olarak görüyoruz; Antalya'daki liderler zirvesi ile tüm dünyaya ortak sorumluluk mesajı göndermeye hazırlanıyoruz. Bu verimli toplantı ve değerli iş birliğimiz için Genel Sekreter'e teşekkür ediyorum.

