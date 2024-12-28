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Bakan Kurum Hatay'da tek tek inceledi! Çocuklara söz de verdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) şantiyelerini inceledi. Esnaf ve halkla da bir araya gelen Bakan Kurum, çocuklara park sözü verdi.

DHA28 Aralık 2024 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
Bakan Kurum Hatay'da tek tek inceledi! Çocuklara söz de verdi!
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Hatay'ı ziyaret etti. Kırıkhan ilçesinde 70 daire ve 43 iş yerinin inşaatının devam ettiği TOKİ şantiye sahasında inceleme yapan Bakan Kurum, devam eden projelere ilişkin TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'ten bilgi aldı.

Bakan Kurum, ardından General Şükrü Kanatlı Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, 1894 konut, 1613 ticarethane, 106 ofis ve 27 depodan oluşan toplam 3 bin 640 bağımsız birimin inşa edileceği bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, ihalelerin 15 Ocak'a kadar tamamlanacağını bu sürede esnafın geçici konteynerlerde ticarete devam edeceğini söyledi.

KÖY EVİNE MİSAFİR OLDU

Daha sonra Kırıkhan'daki Taşoluk Mahallesi'ne giden Bakan Kurum, Kaya ailesinin taşındığı köy evine misafir oldu. Bakan Kurum, ailenin çocukları Yunus Emre ile Emir Kaya'nın isteği üzerine bölgeye park yapılması için talimat vererek, "İnşallah el birliğiyle, hep birlikte buraları ayağa kaldıracağız" dedi.

Ev sahibi Yakup Kaya ise "Evimizden çok memnunuz. Eşim ve çocuklarım da çok mutlu. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Mükemmel şekilde yapıldı evimiz. Yürekten söylüyoruz bunu" diye konuştu.

Bakan Kurum, bugün Hatay Uzun Çarşı'yı ziyaret edecek, ardından saat 14.30'da İskenderun'da sahil projesinin tanıtım törenine katılacak. Bakan Kurum, ziyaretinin 2'nci gününde de şantiyelere gidip deprem konutlarında incelemeler yapacak.

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