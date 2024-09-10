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Güncel

Bakan Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

AA10 Eylül 2024 Salı 20:31 - Güncelleme:
Bakan Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kurum, Bakanlık'taki kabul sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul'umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek."

  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Bakan Kurum
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